انت الأن تتابع خبر اتفرج ... ردة فعل طفلة التقت مدرس ضرب إخوانها خلال الدراسة.. "لاحقته بالعصا" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق مقطع فيديو متداول عبر "إكس" ردة فعل طفلة التقت بمدرس شاهدته يضرب لإخوانها خلال الدراسة.

وأظهر المقطع، مواطنا يُحاور طفلة ترتدي ملابس النساء خلال احتفالات يوم التأسيس، إلا أنها انتبهت لكونه مدرسا لإخوانها، فقالت: "أنت مدرس إخواني"، ليرد عليها "أيوة أنا مدرسهم... عندك مانع".

ردت الطفلة: "أنت ضربتهم في الحصة"، ليتدخل أحد الحاضرين ويعطيها عصا قائلًا: "خذي حق إخوانك"، فالتقطت الفتاة العصا وبدأت تلاحق المدرس.