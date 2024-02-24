انت الأن تتابع خبر اتفرج .. طفل يلقي قصيدة في مدح الأمير محمد بن سلمان احتفالا بيوم التأسيس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام طفل بإلقاء قصيدة في مدح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، احتفالا بيوم التأسيس.

وأظهر الفيديو الطفل الصغير وهو يلقي بعض الكلمات وسط عدد من الحضور الذين قاموا بتشجيعه والترديد ورائه.

وقال الطفل خلال قصيدة ألقاها: "اليوم يوم التأسيس والمملكة فرحانة، دام عز أخوانا وأهاليها"، ثم ألقى قصيدة في مدح ولي العهد وحبه له، حسبما أبان الفيديو.