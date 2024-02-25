انت الأن تتابع خبر بالفيديو.. "الصرامي" يعدد أخطاء "جويدو" المدير التنفيذي لـ"النصر".. ويعلق على عقوبة نواف العقيدي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اتهم الإعلامي الرياضي سعود الصرامي المدير التنفيذي لنادي النصر الإيطالي جويدو فينجا، بالتقصير في عمله بسبب سفره الدائم، وكثرة أخطائه، حسب قوله.

وقال الصرامي:"فهد بن نافل وأنمار الحائلي ومسلي آل معمر، دورهم الآن شرفي، والنظام الآن أعطى كل شيء للرئيس التنفيذي وعندما صدر قرار عقوبة الكابتن نواف العقيدي من لجنة الانضباط، جويدو لم يكن متواجد في السعودية، وعندما حدثت إصابة راغد، وكنت حاضر مباراة النصر والفتح وقلت لديفيد أنت هتلعب مباراة الشباب والفيحاء، قال لا". مشيرا إلى أنه كان إجازة لأن أصيب في مباراة إنتر ميامي.

وتابع :" صار ما عاد فيه إلا الكابتن وليد عبدالله، والحارس فارس أفندي، وتم استدعاء أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للنصر ووضعه في نادي النصر معلق، ولم يذهب معهم إلى الصين ولم يذهب إلى النادي إلا آخر 3 أيام، وبحكم أنه كفاءة سعودية متميزة عاد النصراويين إليه ليخاطب الجهات ذات الاختصاص، وظهر الخبر عبر إحدى الصحف أن نادي النصر رفع موضوع نواف العقيدي ليستفسر هل يتم السماح له بالمشاركة دوليا أم لا.

وأضاف :"السيد جويدو التقصير منه، ودائما أقول لازم النادي يشوف وضعه بشكل متميز، مو معقول أحط أحد في منصب الرئيس التنفيذي وهو دائم السفر، فلابد يداوم يوميا، بالإضافة أن له أخطاء كثيرة منها سفر الفريق إلى الصين وشروط العقد تتضمن أن رونالدو لابد يشارك ويحضر، والجميع يعلم أنه مصاب، ويسفر الفريق 8 أيام ويضيع عليه 8 أيام إعداد، وعندما خسر فريق النصر أمام الهلال ألغى المكآفات قبلها بيومين، ثم جاءت مباراة والهلال في موسم الرياض وكريستيانو تكلم وسأل عن جمهور النصر".

وأشار إلى أن جويدو قصر في موضوع نواف العقيدي، وعندما تعرض لاعبين للإصابة، اضطروا لرفع خطاب لمعرفة إذا كان من الممكن إيقاف نواف محليا ويتم السماح له باللعب دوليا.