انت الأن تتابع خبر اتفرج : محمد صلاح يظهر فجأة بجانب حانة في مدينة مانشستر ويثير الجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت صحيفة "ذا صن"، صورا للمصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وهو بجوار حانة في مدينة مانشستر.

عالم السينما

وتساءلت الصحيفة إن كان صلاح ينتظر دخول عالم السينما والتلفزيون بعد النجاح الذي حققه في مسيرته الكروية.

حانة في مانشستر

وأضافت الصحيفة أن صلاح كان يصور مشهدًا ظهر فيه وهو يخرج من سيارة أجرة قبل أن يحييه حارسان أمنيان، ثم تجاوز الحراس الضخام وتوجه إلى إحدى الحانات المعروفة في مانشستر.

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