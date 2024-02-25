انت الأن تتابع خبر اتفرج .. حراج على "الفقع" في طريف.. وبائع يكشف عن أعلى كمية تم بيعها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق مقطع فيديو عرضته قناة "العربية" حراج على الفقع في سوق طريف بالحدود الشمالية.

وأبان الفيديو شخص يحرج على كمية من الفقع، ووصل السعر إلى 1560 ريال.

وقال بائع، أن كمية الفقع المعروضة في السوق حاليا متوسطة، وأعلي كمية تم بيعها 10 كيلو بسعر تراوح من 1200 إلى 1300

والأسعار في نزول والكميات التي تأتي إلى السوق قليلة مقارنة بالعام الماضي.

ولفت إلى أن سوق الفقع في طريف بدأ قبل شهر ونصف، ومازال المعروض متوسط.