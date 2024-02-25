انت الأن تتابع خبر اتفرج .. ملابس فتيات في سباق كأس السعودية 2024 تلفت الأنظار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لفتت ملابس الفتيات والرجال الأنظار خلال سباق كأس السعودية 2024 للسباقات العالمية للخيل في نسخته الخامسة، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وأظهر الفيديو فتيات ورجال يرتدون الأزياء التراثية التي خطفت الأضواء.

الجدير بالذكر ، توج ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، الفائزين بجوائز كأس السعودية 2024.