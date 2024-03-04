انت الأن تتابع خبر صدمة قوية لجماهير الهلال: ضربة موجعة تصيب الفريق قبيل المواجهة المنتظرة مع الاتحاد.. حالة من الأسى والحزن تسود أنصار الزعيم! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض الهلال لضربة قاسية قبيل القمة المنتظرة ضد الاتحاد.. شعور بالأسى يخيّم على أنصار الزعيمتلقى نادي الهلال ضربة جديدة، قبل مباراة الاتحاد، المقرر إقامتها الجمعة، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

ويفقد الفريق الأول بنادي الهلال جهود 4 من لاعبيه خلال مواجهة الاتحاد في الكلاسيكو المرتقب في بطولة الدوري .

ويخوض الزعيم مواجهة العميد بدون 4 لاعبين أبرزهم الصربي ألكساندر ميتروفيتش مهاجم الفريق الذي لن يتمكن من المشاركة بسبب تراكم البطاقات الصفراء .كما يغيب كل من محمد العويس بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي ، بالإضافة إلى الثنائي متعب الفرج وحبيب الوطيان بسبب المعاناة من قطع في الرباط الصليبي .

ويواجه الهلال والاتحاد ، على ملعب المملكة أرينا ، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من دوري روشن للمحترفين .

ويُذكر أن الهلال يتصدر ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة ، بينما يحتل العميد المركز الخامس برصيد 37 نقطة .