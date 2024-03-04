انت الأن تتابع خبر مكوّن سحري في كل منزل عربي... تعرّف على العشبة العجيبة التي تعزز الذاكرة وتعيد الشيوخ شبابًا بوتيرة مذهلة خلال ايام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد واحدة من أقدم النباتات الحية والنباتات المعمرة ذات الأصول الصينية، لكنها مع الوقت أصبحت تُزرَع في بلاد مختلفة من ضمنها اليابان.

وتسمى "الجنكة" بعشبة النسيان وأشجارها تعرف باسم شجرة الذكاء، فهي مفيدة لتحسين الذاكرة، تتوفر على شكل أقراص من المكملات الغذائية التي تباع في الصيدلات.

واشتهرت عشبة الجنكة منذ العصور باستخداماتها الشعبية لحماية الدماغ والذاكرة، بسبب احتوائها على مواد كيميائية مضادة للأكسدة.

ويُعتقد أن أكثر المكونات المفيدة في الجنكة هي مركبات الفلافونويدات التي لها خصائص قوية مضادة للأكسدة، والتربينويدات‏ التي تساعد على تحسين الدورة الدموية عن طريق توسيع الأوعية الدموية والحد من "التصاق" الصفائح الدموية.

وكشفت الأبحاث أن مستخلص الجنكة يحسن الذاكرة بصورة جيدو لدى البالغين الأصحاء، وتشير معظم الدراسات إلى أن الجنكة تحسن الذاكرة أو الانتباه أو وظائف المخ.

وجد الباحثون أن استخدام مستخلص نبات الجنكة لمدة أربعة أسابيع متتالية تساعد في التقليل من أعراض القلق.

ويساعد تناول الجنكة على التخفيف من أعراض الخرف، لكن لا يوجد دراسات تثبت فعالية عشبة الجنكة العلاجية عند المقارنة مع الأدوية الخاصة بمرض الزهايمر والخرف.