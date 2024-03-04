انت الأن تتابع خبر كارثة في النادي اتفرج : لحظة سقوط نجل أمير قطر الشيخ " عبد الله بن تميم" من على ظهر الجواد بمنظر يقشعر له الجسم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق مقطع فيديو متداول لحظة تعثر جواد نجل أمير قطر، الفارس عبدالله بن تميم بن حمد آل ثاني في الحاجز الأخير من السباق.

وكان الشيخ عبدالله بن تميم يخوض سباق الحواجز وعند وصوله للحاجز الأخير تعثر خيله وطار نجل أمير قطر من على الحصان وسقط أرضا.

وهرع مسؤولو السباق والأمن تجاه الشيخ عبدالله بن تميم بعد سقوطه من على ظهر الحصان ليساعدوه، فيما قام الجمهور بالتصفيق له.

اتفرج: لحظة سقوط نجل أمير قطر الشيخ " عبد الله بن تميم" من على ظهر الجواد أثناء مشاركته في بطولة لونجين العالمية في الشقب