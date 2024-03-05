انت الأن تتابع خبر "أعطيته درس ما ينساه".. زوج سعودي يمزح مع زوجته بأنه "سيتزوج الثانية".. ردة فعلها كانت "صادمة" لن تصدق ماذا فعلت به؟؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول مستخدمين بمواقع التواصل الاجتماعي، منشور يتحدث عن خلاف بين زوجين وصل لحد "طلب الزوجة الخلع"، بسبب "مزاح الزوج" الذي أخبرها أنه "سيتزوج الثانية".

وفي المنشور المتداول، تقول الزوجة:" أنا زوجي مزح معي إنه سيتزوج الثانية، ومن لما قالها أخذت موقف، وقالي إنه يمزح، قمت رفعت طلب خلع".

وتابعت سرد ما حدث قائلة:" جته الرسالة.. وجه هاوشني.. قلت له امزح معاك.. زي ما أنت تمزح معايا.. إذا مزحتك قلبت جد.. حتى أنا مزحتي راح اقلبها جد".

واستطردت قائلة:" أنت زعزعت الأمان عندي.. وأنا زعزعت الأمان عندك".

وأضافت:" جلسنا فترة علاقتنا كأنها رسمية، بعدين رجعنا طبيعي، بس ما ندمت أني أعطيته درس ما ينساه".