انت الأن تتابع خبر بكوب دقيق فقط لاغير اعملي اكبر كمية بطريقة بسيطة لعمل عجينة سمبوسة الهشة مورقة وشفافة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعدّ عجينة السمبوسة من العناصر الأساسية في تحضير السمبوسة، تلك الوجبة اللذيذة والمحببة للكبار والصغار على حدٍّ سواء

وتتنوع حشوات السمبوسة ما بين اللحم المفروم،

والخضار، والجبنة، وغيرها، مما يجعلها وجبة غنية بالتنوع والنكهات، في هذا المقال اليوم سنُقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير عجينة السمبوسة في المنزل، مع بعض النصائح للحصول على عجينة هشة ولذيذة.مقادير عجينة السمبوسة

عجينة السمبوسة

هي عنصر سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من الوقت أو الجهد، مع اتباع هذه الخطوات البسيطة، ستتمكن من تحضير عجينة سمبوسة هشة ولذيذة في المنزل، فقد جرّب تحضير السمبوسة مع عائلتك واستمتعوا بمذاقها اللذيذة، وفيما يلي المقادير المطلوبة لعمل عجينة

السمبوسة:كوب دقيق

1/4 ملعقة صغيرة ملح

4 ملاعق ماء دافئ

4 ملاعق كوب زيت نباتي

طريقة عمل عجينة السمبوسة

للقيام بعمل عجينة السمبوسة يلزم القيام بالاتي:

في وعاء كبير نقوم بخلط الدقيق والملح.

ثم نضيف الماء الدافئ والزيت بعد ذلك تدريجيًا مع العجن المستمر حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.نعجن العجين لمدة 10 دقائق على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح ناعمة ومرنة.

نغطي العجين بعد ذلك بقطعة من القماش نظيفة ثم نتركه يرتاح وذلك لمدة 30 دقيقة.

ثم بعد ذلك نقسم العجين إلى الكرات المتساوية في الحجم.

نفرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح رقيقة جدًا.نستخدم قالبًا دائريًا أو مربعًا وذلك لقص العجين.

نملأ كل قطعة من العجين بالحشوة المفضلة لدينا.

نغلق أطراف العجين جيدًا وذلك باستخدام شوكة.

نقلي السمبوسة في زيت غزير وذلك حتى تصبح ذهبية اللون.نصائح عند عمل عجينة السمبوسة

فيما يلي المزيد من النصائح الذي يمكن تطبيقها عند القيام بعمل عجينة السمبوسة:يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الخل إلى العجين للحصول على عجينة أكثر هشاشة.