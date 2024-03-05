انت الأن تتابع خبر المنقذ في رمضان.. نوع من الشاي يخلصك من إدمان الكافيين والقهوة: «اعتمد عليه يوميًا»وسترا الفرق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشروبات رمضان 2024.. يعتمد عدد كبير من المواطنين يوميا على القهوة كمشروب أساسي، ولكن مع قرب حلول شهر رمضان 2024، قال بعض الخبراء أن ساعات الصوم الطويلة فرصة لتقليل نسبة الكافيين في الجسم والاعتماد على مشروبات منخفضة الكافيين.مشروب يساعدك على التخلص من إدمان الكافيين والقهوة

يساعدك الشاي الأخضر أو كما يطلق عليه شاي الأعشاب مثل «شاي البابونج والنعناع»، على تخفيض نسبة الكافيين وذات مذاق لذيذ وصحي، فلكل شاي عشبي نكهات متنوعة وفوائد صحية محتملة، بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الحقن العشبية تجربة مهدئة، مما يجعلها خيارات شائعة للاسترخاء وروتين ما قبل النوم.مشروبات رمضان 2024

إذا كنت ترغب في التحول إلى مشروب ليس صحيًا فحسب، بل يساعدك أيضًا على التخلص من بعض الكيلوجرامات الإضافية، جرب الشاي الأخضر، يقول الخبراء إن الشاي الأخضر يحتوي على مادة الكافيين أقل بكثير من القهوة وذلك ووفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن كوب واحد من الشاي الأخضر يحتوي على حوالي 30-50 ملليجرام من الكافيين مقارنة بالقهوة التي تحتوي على حوالي 80-100 ملليجرام.