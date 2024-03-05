لمدة لا تتجاوز اسبوع هذا المشروب الجبار يقضي على الكرش المزعج نهائيًا ويفقدك 18 كيلو .. تعرف على طريقة التحضير الصحيحه

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رياض - احمد صلاح - يعد نبات البقدونس من انواع النباتات التي تزهر وتنموي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويعتبر ايضا من التوابل الأساسية في اغلب الأطباق في اغلب دول العالم سواء كان طازج أو مجفف، حيث يتميز بمذاقه الجيد المعتدل وتكلفته البسيطة.

طريقة تحضيره واستخدامه للحصول على افضل النتائج: