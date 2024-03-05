انت الأن تتابع خبر “جهزيها لشهر رمضان” وهتدعيلي طريقة عمل عجينة السمبوسة على اصولها مورقة وهشة ولذيذة وبمقادير سهلة وبسيطة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر عجينة السمبوسة من أهم العجائن التي تحرص كل ربات البيوت على أن تقوم بتحضيرها حيث توجد العديد من الوصفات التي يمكن أن تقومي باتباع إحداها لعمل وصفة السمبوسة وعجينتها في البيت لتكون من أفضل وأسهل أنواع العجائن الشهية المقرمشة التي يمكن إعدادها لأفراد أسرتك في شهر رمضان المبارك، ولذلك سنتعرف في هذا المقال على أفضل طريقة يمكنك من خلالها عمل أفضل نوع من أنواع المعجنات والمقليات لتي من الممكن أن تستخدم وتجهز كنوع من المفرزات التي يمكننا الاعتماد عليها في شهر رمضان المبارك كي تقدم على السفرة لأفراد الأسرة، وفيما يلي نتعرف على مقادير عمل العجينة.

مكونات عمل عجينة السمبوسة

1 كوب من الدقيق الأبيض متعددة الاستخدامات.

ربع كوب من النشا.

1 ملعقة صغيرة الملح.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كمية من الماء الدافئ لعجن المكونات.

يمكنك أن تقومي بتحضير عجينة السمبوسة بفضل مذاق بدلًا من أن نحتاج الى شراءها من السوبر ماركت حيث أصبحت بأسعار مرتفعة خاصة الأنواع المستوردة منها ولذلك نقدم لك أفضل نوع من أنواع المعجنات التي يمكن حشوها باللحم المفروم أو من أنواع الأجبان وفيما يلي نتعرف على مقادير عمل وصفة عجينة السمبوسة الأصلية في البيت وطريقة عمل العجينة.

مكونات عجينة السمبوسة.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة