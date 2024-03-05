انت الأن تتابع خبر اشهر نجمة سعودية تثير ضجة بعد أن التقطت صورة سيلفي وهي بين أحضان نيمار بوضع لا يليق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفاشينيستا منية الصانع صور لها التقطتها برفقة لاعب الهلال نيمار أثناء حضورهما بطولة فورمولا 1 في البحرين.

وحظيت صور الصانع بتفاعل واسع، حيث أثار تقارب الصانع من نيمار عند التقاط السيلفي جدلا بين المعلقين ومنهم من وصفه بالالتصاق حيث قال أحد المعلقين: “وشفيها لاصقة في نيمار كذا عيب والله عيب اذا كانت تعرف العيب”، وأضاف آخر : “وش هذ التقارب سلامات لاهو اخوها ولاقريب لها”.

وحضر البرازيلي نيمار دا سيلفا، ومنية الصانع جائزة البحرين الكبرى لفورمولا 1 2024.واختتم أمس السبت، سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 لموسم 2024، وذلك من خلال الجولة الأولى والافتتاحية لبطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2024، وذلك على مضمار حلبة البحرين الدولية.