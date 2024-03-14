أقوى من إبرة Insulin.. مشروب جبار رخيص الثمن متوفر في كل مطبخ يخفض السكر التراكمي خلال دقائق!

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رياض - احمد صلاح - في معجزة أذهلت الطب الحديث، كشف باحثون صينيون عن مشروب طبيعي مهمل له قدرة عجيبة على خفض مستويات السكر في الدم. وقد أكد الباحثوت في دراسة نُشرت على مجلة Current Developments in Nutrition، تأثير تناول جرعة واحدة من عصير الرمان سعة ثمانية أونصات على مستويات السكر في الدم.

وجُنّد واحد وعشرون شخصا يتمتعون بصحة جيدة وطبيعية،

اختيروا عشوائيا لأخذ جرعة واحدة من الماء أو عصير الرمان أو الماء مع 18.6 غرام من الجلوكوز و18.3 غرام من الفركتوز، لتتناسب مع محتوى السكر في عصير الرمان.

ومع ذلك،

لوحظ لدى الأشخاص الأصحاء الذين يعانون من انخفاض مستويات الأنسولين، انخفاض "ملحوظ" في مستوى الجلوكوز عند 15 دقيقة و30 دقيقة بعد تناول عصير الرمان مقارنة بكمية السكر في الماء.

وعلاوة على ذلك

لوحظ ارتفاع ملحوظ في مستويات الأنسولين عند 15 و30 دقيقة بعد شرب عصير الرمان مقارنة بمياه السكر.

وكشفت دراسة