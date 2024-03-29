انت الأن تتابع خبر على عكس المتوقع.. ارتفاع مطرد ومفاجئ في أسعار الخضروات والفواكه اليوم في مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -ارتفاع مفاجئ لأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 29 مارس 2024، في المدن الرئيسية المصرية رغم وعود الحكومة بتخفيض الأسعار، وانفخاض طفيف خلال الفترة الماضية، في حين عاودت الارتفاع مجددا بفعل رمضان واقتراب العيد ما دفع المحللين إلى الاعتقاد بأن ذلك ناتج عن زيادة الطلب.

أسعار الخضروات والفاكهة

– يتراوح سعر الطماطم من 3.5 إلى 6.5 جنيه

– يتراوح سعر البطاطس من 5.25 إلى 8.75 جنيه

– يتراوح سعر البصل من 9 إلى 22 جنيها

– يتراوح سعر الكوسة من 8 إلى 16 جنيها

– يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 2 إلى 4 جنيهات

– يتراوح سعر الفاصوليا من 11 إلى 21 جنيها

– يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 5 إلى 10 جنيهات

– يتراوح سعر الباذنجان رومي من 2.5 إلى 5.5 جنيهات

– يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 7 إلى 10 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 7.5 إلى 9.5 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 5 إلى 9 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 4 إلى 8 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 11 إلى 21 جنيها

– يتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر-احمر-برتقالي» من 20 إلى 30 جنيه

– يتراوح سعر الملوخية من 6 إلى 11 جنيها.

أسعار الخضروات