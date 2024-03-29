انت الأن تتابع خبر ألحق اشتري حالا.. الغرفة التجارية المصرية تدعو المواطنين لأول مرة لاستغلال الفرصة وشراء السيارات قبل ارتفاعها مع زيادة الطلب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جوكان مسؤول في الغرفة التجارية المصرية أكد أنه مع زيادت العرض وزيادة الطلب يؤدي ذلك مع ترجيح كفة الميزان لصالح الطلب على السيارات من قبل المواطنين المصريين نتيجة الاسعار المنخفضة بسبب الاصلاحات الاقتصادية، يؤدي هذا إلى ارتفاع الأسعار بشكل تلقائي..

من جهته قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إننا أول قطاع يبادر بتراجع الأسعار عندما تكون الحصيلة الدولارية قوية تؤهلنا نفتح باب استيراد السيارات من جديد وبمجرد تراجع سعر الدولار، وتم إلغاء الأوفر برايس على جميع السيارات.

وأضاف «زيتون» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” على قناة "المحور" أن بعض السيارات الفارهة يوجد عليها برايس قليلة لعدم توافر مخزون منها.

أسعار السيارات