انت الأن تتابع خبر أليسا: خسرت أموال 25 سنة شغل بسبب الانهيار.. سعر صرف الدولار الآن يسجل ملايين مقابل الليرة اللبنانية جراء ضربة قاصمة تكبدها مصرف لبنان! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل الليرة اللبنانية انهياراتها أمام العملات الأجنبية على رأسها الدولار في حين يأتي ذلك نتيجة الضربات الكارثية والمدمرة التي يتلاقها الاقتصاد اللبنانية نتيجة الأوضاع المضطربة على مختلف المستويات، حيث تواصل فقد قيمتها باستمرار وسط مخاوف من كارثة.

سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الجمعة، في الوقت الذي أكد فيه حاكم مصرف لبنان توقف شراء الدولار بالسوق.

وعلى مدار خمس سنوات ماضية تكبد الاقتصاد اللبناني خسائر فادحة نتيجة لشلل القطاع المصرفي الذي حمل تداعيات سيئة في طليعتها توقف التسليفات للقطاع الخاص.

وارتفعت مستويات التضخم السنوي من 122% في نهاية عام 2023 إلى 215% حتى شهر أكتوبر 2023، أي بزيادة نحو 93%.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

سعر الدولار في لبنان اليوم بالسوق السوداء يسجل ما بين 89,200 ليرة للشراء، و 89,600 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

وجاء سعر الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشياً مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء للدولار.

سعر الدولار اليوم في لبنان بالبنك المركزي

جاء سعر الدولار في البنك المركزي عند 15 ألف ليرة لكل دولار، وذلك منذ عدة أشهر.