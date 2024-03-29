انت الأن تتابع خبر ألحق اشتري اليوم.. أسعار الذهب تسجل ارتفاعا مهولا على مستوى العالم وتصل إلى مستوى تأريخي لأول مرة (تفاصيل الارتفاع الجنوني بسبب قرار الفائدة الأمريكي) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا خلال تعاملات اليوم لتصل إلى مستوى قياسي جديد يتجاوز أحدث رقم قياسي له، والذي سجله في الأسبوع الماضي، لتواصل ارتفاعها منذ أسابيع مدفوعة بالرهان على الخفض المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية من ناحية واشتداد التوترات الجيوسياسية في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر المعدن الأصفر ارتفع اليوم بنسبة 4ر1% إلى 50ر2225 دولارا للأوقية، مضيفة أن التوقعات بشأن قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة إيجابية بالنسبة للذهب، لكن الارتفاعات الأخيرة للأسعار خلال الشهر الماضي اتسمت غالبا بالتحركات الكبيرة، مع غياب أي محفزات خبرية تبرر هذه الارتفاعات، في الوقت الذي يحتشد فيه المستثمرون في سوق المعدن الأصفر.

وأدى استمرار الحرب في قطاع غزة الفلسطيني وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط بشكل عام وعلى جبهة الحرب الروسية الأوكرانية ، إلى تزايد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ استثماري، في الوقت الذي تدعم فيه مشتريات البنوك المركزية للذهب الأسعار التي وصلت إلى مستويات تاريخية خلال العام الماضي رغم ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية.

وبحلول الساعة الثانية عشرة و51 دقيقة ظهرا بتوقيت نيويورك ارتفع سعر العقود الفورية للذهب بنسبة 2ر1% إلى 22ر2220 دولارا للأوقية.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي بنسبة ملحوظة مدعومة بالمكاسب القوية للأسهم وتوقعات استمرار تراجع معدل التضخم.