انت الأن تتابع خبر بكل جرأة وبدون ذرة خجل..عروسة سعودية حسناء تشعل مواقع التواصل بعمل صادم مع عريسها .. لن تصدق ماذا فعلت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق شاب سعودي مقطع فيديو لمنزله الجديد، مشيرا إلى أن العروس ألغت الزواج بعد تجهيز المنزل.واستعرض خلال الفيديو تجهيز المنزل بالمفروشات والأثاث والأجهزة الكهربائية. كما استعرض تجهيز ملابسه ووضعها داخل الدولاب.

وأشار إلى أنه بعد تجهيز المنزل ألغت العروس الزواج، حيث أرفق الفيديو بتعليق قائلا: " العروس كنسلت العرس".

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات لدعم موثق المقطع، وتوجيه نصيحة له بالبحث عن عروس أخرى.