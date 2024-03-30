انت الأن تتابع خبر بالصور : حفل زواج إحدى التوأم الأمريكى الملتصق الشهير آبى وبريتانى.. " كيف سيتعامل العريس مع عروسته الملتصقة بتوأمها في غرفة النوم"؟!اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت تقارير إعلامية أن الأميركية آبي هنسل، التي اشتهرت رفقة توأمها بريتاني، تزوجت قبل فترة من جوش بولينغ، وهو ممرض ومحارب قديم في الجيش.

وانتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليوم الزفاف، الذي أقيم عام 2021.

وتعد آبي وبريتاني من أشهر التوائم في العالم، ولكل منهما رأس وقلب منفصل لكن جسديهما ملتصقان وتتشاركان في الساقين والذراعين.وتعمل آبي وبريتاني الآن كمدرستين للرياضيات للصف الخامس في مدرسة ابتدائية في مينيسوتا.