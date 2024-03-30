انت الأن تتابع خبر تفاصيل.. الأرصاد المصرية تحذر من طقس لأول مرة تصفه ب"الخطير" وتدعو الشعب المصري للحذر الشديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وحذرت هيئة الأرصاد المصرية من خطورة الأجواء المقبلة خلال ساعات والتي تشهدها مختلف مدن وأرياف مصر، وسط اضطراب بدرجة الحرارة وتقلبات مستمرة بالطقس..

حذرة هيئة الأرصاد من ظاهرة مؤثرة هي الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

شهدت حالة الطقس اليوم في مصر أجواء متغيرة، ونشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وأمطارا متفاوتة الشدة وصلت إلى حد الرعدية في بعض المناطق.

الأرصاد :طقس دافئ وحار على بعض المناطق