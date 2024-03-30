انت الأن تتابع خبر امور خطيرة يمارسها الآباء دون وعي قد تفقدهم أطفالهم إلى الأبد (احذروا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إساءة معاملة الوالدين لها تأثيرات سلبية كبيرة على نمو وتطور الطفل، قد تشمل هذه الأضرار الجسدية والعاطفية والاجتماعية والسلوكية..

إليك بعض الأمثلة على تلك الأضرار،وفقا لما نشره موقع businessinsider

أضرار إساءة معاملة الوالدين على نمو الطفل