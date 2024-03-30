انت الأن تتابع خبر خسوف كلي بنسبة ٩٠ بالمئة.. تحذيرات من الفلك الدولي من النظر للشمس بهذا التوقيت (يصيب بالعمى) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كسوف الشمس يعد من الظواهر الفلكية الرائعة التي تستحق الاهتمام والمتابعة، ومن بين الدول التي يثير اهتمامها مصر، فقد تساءل الرأي العام خلال الساعات الأخيرة عن موعد كسوف الشمس في مصر لعام 2024.

وبفضل التقنيات الحديثة والتطورات

في مجال الفلك، يمكن الآن تحديد مواعيد الظواهر الفلكية بدقة عالية.ووفقًا لوكالة ناسا، من المقرر أن يحدث كسوف الشمس في 8 إبريل 2024 المقبل، حيث سيكون هذا الظواهر مرئيًا بشكل كامل في بعض المناطق مثل المكسيك والولايات المتحدة، لكن للأسف لن تكون مصر ضمن الدول التي يمكن رؤية الكسوف منها.

أثر كسوف الشمس 2024 على العالم

وتعتبر ظاهرة كسوف الشمس من الأحداث الفلكية التي تثير اهتمام الناس في جميع أنحاء العالم، حيث يتابع العديد من الأشخاص والباحثين هذه الظاهرة بشغف واهتمام كبيرين.

وتتسبب الظروف الجوية والبيئية في تحديد الأماكن التي يمكن رؤية الكسوف منها، حيث يعتمد ذلك على سحب الغيوم ووضوح السماء في تلك الأماكن.

ومن المتوقع أن يتمتع سكان أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والمحيط الباسيفيكي والمحيط الأطلسي والقارة القطبية الشمالية بفرصة مشاهدة جزء من الكسوف، وهذا يعتبر حدثًا مميزًا يستحق المتابعة.

كيفية حدوث كسوف الشمس 2024