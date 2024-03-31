انت الأن تتابع خبر تأكل الدماغ وتوفى بسببها المئات.. الكشف عن بكتيريا قاتلة نتيجة غسل الأنف بماء من الصنبور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ويعاني جميع الأفراد الذين أصيبوا بعدوى الأميبا من ضعف في جهاز المناعة، مما جعلهم عرضة لمضاعفات خطيرة وقاتلة..

ولا يقتصر تأثير الأميبا على الجهاز المناعي فحسب، بل تظهر أعراض أخرى مثل التهابات الجيوب الأنفية المزمنة، التي عانى منها سبعة من الأشخاص العشرة.

الأميبا الآكلة للدماغ: خطر يتربص في الماء

وتعرف الأميبا Acanthamoeba بأنها كائن حية وحيدة الخلية تسبب التهابات طفيلية للبشر، وتتواجد في مختلف بيئاتنا مثل التربة والمياه العذبة، بما في ذلك ماء الصنبور.

ومن هنا ينبغي علينا أخذ الحيطة والحذر عند استخدام الماء لأغراض شخصية مثل غسل الأنف.

ثيرات عدوى الأميبا على الصحة العامة