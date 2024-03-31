انت الأن تتابع خبر صادم للمقبلين على زواج.. ارتفاع مفاجئ ومهول لأسعار الذهب في الأسواق الاردنية في هذه الأثناء والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار الذهب ارتفاعها في السوق الأردني لليوم الثالث تواليا، وذلك حسب التسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

ووفقا للتسعيرة، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط من محلات الصاغة عند 45 دينار، والشراء عند 43 دينار.

وبلغ سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط عند 52.200 دينار والشراء عند 49.500، فيما بلغ سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 قيراط عند 4.200 و36.700 دينار على التوالي.