انت الأن تتابع خبر فجر مفاجئة بشأن الاسعار.. عضو اتحاد الغرف التجارية بمصر يحذر المواطنين من جملة أخطاء فادحة يرتكبونها أثناء عمليات شراء السيارات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، سر التغيرات التي شهدها السوق في أسعار السيارات، والتوقيت المناسب للشراء، محذر المواطنين من جملة أخطاء يرتكبها المواطنين أثناء شراء السيارات وتتسبب بمتاعب كبيرة لهم لاحقا.

وقال زيتون، إن هذا التحول أدى إلى تغييرات في سياسات التسعير لبعض شركات السيارات، يوضح: "قامت ستروين بإعادة التسعير طبقًا للدولار الجديد وحتى تتمكن من المنافسة، فيما لم تعدل نيسان الأسعار للآن، أما عن سانج يونج فالسيارة ضعيفة في السوق والتسعير كان عالي جدا وهبط ليتمكن من المنافسة خاصة أن السيارة جديدة وليس لها تاريخ بالسوق".

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