انت الأن تتابع خبر انخفاض مفاجئ.. وزير التموين المصري يدعو المواطنين فورا لمراجعة فاتورة الشراء ويؤكد انخفاض جديد للأسعار شمل هذه السلع الرئيسية اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي، بؤكد إن أسعار السلع التموينية يتم تخفيضها باستمرار نتيجة عدد من الاصلاحات الاقتصادية الهامة التي شملت مصر، ويحذر المواطنين للحذر الشديد أثناء عملية الشراء.

وشدد في تصريحات له اليوم، علي استمرار طرح السكر الحر علي بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.

توافر الدولار

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة الأسعار والانخفاض الذي طرأ عليها نتيجة توافر السيولة الدولارية، مشيرا الي ان أسعار الكثير من السلع قد شهدت انخفاض ملحوظ كما حدث في زيوت الطعام والمكرونة والدقيق والذرة والأعلاف والكثير من السلع الأخرى .

وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية ، التركيز علي مراجعة فواتير تداول السلع بداية من المصنع حتي الوكيل او الموزع وصولًا الي المستهلك النهائي.

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