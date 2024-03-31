انت الأن تتابع خبر تحذير صادم.. دراسة روسية تكشف عن تسبب تناول الموز بهذه الأوقات بأمراض قاتلة وتوضح بالأدلة (اتفرج) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف خبراء هيئة حماية المستهلك الروسية، عن الآثار الجانبية، لفاكهة الموز في ظل تناول البعض لها بكميات متفاوتة دون العلم بمدى أضرار تناولها بطرق غير صحية، ومن تلك الأضرار:

الشعور بالجوع والتعب

يخلق تناول الموز شعورا بالشبع، ولكنه لا يدوم طويلا. لأنه يحتوي على نسب منخفضة من الدهون والبروتين، مقابل نسبة عالية من الكربوهيدرات.

زيادة الوزن

تحتوي موزة متوسطة الحجم على 27 غ من الكربوهيدرات، فقد يسبب زيادة الوزن.

زيادة الغازات وانتفاخ البطن

يحتوي الموز على ألياف غذائية قابلة للذوبان، التي مع سكر الكحول الطبيعي الموجود فيه أيضا، تؤثر في عمل الأمعاء مسببة تكون الغازات وانتفاخ البطن.

زيادة البوتاسيوم

الإكثار من عنصر البوتاسيوم يؤثر سلبا على الصحة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى.

ردود الفعل على بعض الأدوية