انت الأن تتابع خبر استعد للعيد بخلاط نظيف ولامع: اكتشف الطريقة السحرية لتنظيف الخلاط الكهربائي بسرعة وسهولة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الخلاط الكهربائي من أكثر الأدوات الكهربائية في المطبخ التي تعتمد عليه ربات البيوت بشكل كبير ومستمر في تحضير العصائر والخضراوات المختلفة، ولكن بعد فترة نجد روائح كريهة في الخلاط مهما تم غسله بالطرق التقليدية، وهذا يرجع إلى تحضير البصل والثوم وغيرها من الأطعمة، ولكن اليوم سنتعرف على طريقة سهلة وبسيطة تساعدك على تنظيف الخلاط الكهربائي، بالإضافة إلى سن شفراته وإزالة الروائح الكريهة.كيفية تنظيف الخلاط الكهربائي

يمكنك استقبال العيد وتحضير

أفضل العصائر وغيرها في الخلاط الكهربائي دون وجود أي روائح كريهة، وذلك من خلال هذه الطريقة السهلة والمكونات البسيطة التي تجعله دائمًا نظيفًا وهي كالتالي:نضع القليل من الصابون السائل في الخلاط.

صم أضف إليه القليل من الماء الساخن.