انت الأن تتابع خبر استعد للعيد بخلاط نظيف ولامع: اكتشف الطريقة السحرية لتنظيف الخلاط الكهربائي بسرعة وسهولة! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الخلاط الكهربائي من أكثر الأدوات الكهربائية في المطبخ التي تعتمد عليه ربات البيوت بشكل كبير ومستمر في تحضير العصائر والخضراوات المختلفة، ولكن بعد فترة نجد روائح كريهة في الخلاط مهما تم غسله بالطرق التقليدية، وهذا يرجع إلى تحضير البصل والثوم وغيرها من الأطعمة، ولكن اليوم سنتعرف على طريقة سهلة وبسيطة تساعدك على تنظيف الخلاط الكهربائي، بالإضافة إلى سن شفراته وإزالة الروائح الكريهة.كيفية تنظيف الخلاط الكهربائي
يمكنك استقبال العيد وتحضير
- أفضل العصائر وغيرها في الخلاط الكهربائي دون وجود أي روائح كريهة، وذلك من خلال هذه الطريقة السهلة والمكونات البسيطة التي تجعله دائمًا نظيفًا وهي كالتالي:نضع القليل من الصابون السائل في الخلاط.
صم أضف إليه القليل من الماء الساخن.
- شغل الخلاط الكهربائي حتى تجد ظهور رغوة عالية.
- ثم عليك غسل الخلاط بالطريقة العادية من خلال الماء والإسفنجة.طريقة التخلص من روائح الخلاط الكهربائي
- قد يصعب التخلص من روائح الخلاط الكهربائي بسهولة ولكن هذه الطريقة التالية تجعلك تتخلصي من هذه الروائح خلال ثواني وهي كالتالي:نضع بعض قطع الفينو في الخلاط.
- نقوم بتشغيله لمدة ثواني حتى تفرم الفينو فيساعدك ذلك على إزالة الروائح الكريهةطريقة سن سكين الخلاط الكهربائي
- بعد مرور فترة نجد أن شفرات الخلاط لن تكون جيدة، ولكن اليوم نقدم لكم طريقة تساعدك على سن سكين الخلاط وتصبح كالجديدة وهي كالتالي:
- نحضر شرائح ورق القصدير ونصنع كرات صغيرة ونضعها في الخلاط الكهربائي.
- قم بتشغيل الخلاط لمدة دقائق حتى تجد أن كرات القصدير أصبحت مفرومة.
- وبعد ذلك تجد أن شفرات الخلاط أصبحت جيدة للغاية دون أي مجهود.