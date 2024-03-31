انت الأن تتابع خبر احرص على تناولها,, هذه الفاكهة اللذيذة والشهية صديقة لمرض السكري وتعزز المناعة وتساعد على الهضم.. ولها 5 فوائد لا تخطر على بال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشتهر فصل الشتاء بأنواع متعددة من الفواكه التي تساعد على دعم المناعة لمواجهة نزلات البرد، ويُعرف تفاح الكاسترد أو ما يطلق عليه فاكهة "القشطة" بأنها تظهر في الشتاء وهى غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، ويمكن أن يقدم تفاح الكاسترد فوائد صحية هائلة ما يجعلها واحدة من أكثر فواكه الشتاء مثالية يمكن للفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في هذه الفاكهة أن تعزز المزاج وتساعد في التغلب على كآبة الشتاء.

فوائد تفاح الكاسترد "القشطة"

تعزز صحة الجهاز الهضمي

يعتبر تفاح الكاسترد مصدرًا غنيًا للألياف الغذائية، ويمكن أن يساعد ذلك في تحسين الجهاز الهضمي عن طريق المساعدة في حركات الأمعاء الأكثر سلاسة علاوة على ذلك، يمكن أن ينظم ميكروبيوم الأمعاء وبالتالي تحسين صحة الأمعاء.

تعزز صحة العين

كونه مصدرًا غنيًا لمادة اللوتين المضادة للأكسدة، يمكن لتفاح الكاسترد أن يعزز صحة العين ويقلل من خطر الإصابة بمشاكل العين الناتجة عن الضمور البقعي والضرر.قد يكون صحيًا للقلب

يمكن أن يساعد وجود المغنيسيوم والبوتاسيوم والعناصر الغذائية الأخرى في تنظيم مستويات ضغط الدم الصحية علاوة على ذلك ، يحتوي تفاح الكاسترد على خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم الصحية. الفوائد مجتمعة، يمكن أن يثبت تفاح الكاسترد أنه فاكهة صحية للقلب ويمكن أن تكون مفيدة أيضًا ضد الأمراض التي تسببها الالتهابات.

قد يعزز المناعة

صديقة لمرض السكري

غالبًا ما يقلق مرضى السكر بشأن استهلاك هذه الفاكهة بسبب قوامها الكريمي ونكهتها الحلوة، يمكن لمرضى السكر استهلاك تفاح الكسترد بأمان لأنه منخفض في مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) ومحمّل بالعناصر الغذائية. تمنع هذه الخاصية الارتفاع المفاجئ في نسبة الجلوكوز في الدم ما يجعلها فاكهة موسمية صحية لمرضى السكر.