تحذير طارئ من الأرصاد بشأن حالة الطقس في يوم العيد: أمطار طوفانية تضرب الأردن خذوا حذركم!

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رياض - احمد صلاح - يستمر تأثر المملكة الأردنية بالموجة الربيعية الدافئة حتى نهاية الأسبوع المقبل يليها انخفاض كبير على الحرارة واضطرابات جوية واضحة وبوادر لحالة ممطرة مهمة في فترة العيد.

وتواصل الحرارة ارتفاعها

إلى قيم ربيعية دافئة نهارا وتسجل حول 25 مئوية في العاصمة والجبال وتتجاوز ذلك أحيانا، وتظهر الغيوم المتوسطة والعالية في بعض الفترات، تنخفض ليلا إلى 15 مئوية في الجبال.

ذروة الموجة الدافئة

وتصل الموجة الربيعية الدافئة إلى ذروة تأثيرها منتصف الأسبوع المقبل وتقترب الحرارة من نهاية العشرين مئوية، وذلك نتيجة امتداد جاف لمنخفض البحر الأحمر.

وتبقى الرياح متقلبة الاتجاهات معتدلة السرعة، ويتوقع أن تكون شرقية أحيانا وخاصة خلال أول النهار وغربية في آخر النهار وفترة المساء والليل، تتحول إلى غربية وشمالية غربية خفيفة السرعة منتصف الأسبوع المقبل.

تقلبات جوية واضحة