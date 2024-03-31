انت الأن تتابع خبر اكتشاف طبي يغير المعادلة في إنتظارك.. تخلصي من مشكلتك التي ازعجتك كثيرا بتلك العشبة المدهشة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث العديد من السيدات عن الطريقة الصحيحة للعناية بالشعر، لكي يتم الوصول إلى أفضل النتائج الخاصة في التخلص من مشاكل الشعر المزعجة، لذلك تلجأ لاستخدام العديد من الوصفات الطبيعية مثل استخدام نبات المليسة التي يقدم العديد من الفوائد الهامة لصحة الشعر، حيث أنه يساهم في تنظيف الفروة بشكل جيد وبعمق، كما أنه يساهم بشكل كبير في التحكم في إفراز الزيوت، والقضاء بشكل كبير على القشرة بالإضافة إلى أن عشبة المليسة تساهم شكل كبير في إضفاء اللمعان لذلك سوف نقوم بتوضيح كيفية تحضير وصفة المليسة للشعر في مقالنا بكل دقة.

غسول المليسة للشعر

يعتبر نبات المليسة كونه من إحدى النباتات الطبيعية الهامة لصحة الشعر التي يتم استخدامها للحصول على نتائج فعالة في تنظيف الشعر من القشرة، لذلك ينبغي علينا أن نقوم بإحضار المكونات البسيطة اللازمة لتحضير الوصفة تتمثل تلك المكونات فيما يلي:ملعقة واحدة صغيرة من زهرة البابونج.

ملعقة واحدة فقط صغيرة من الخل.

ملعقتين كبيرتين فقط من أوراق المليسة المجففة.

طريقة التحضير