انت الأن تتابع خبر استمتع بوجبة فاخرة بدون تعب: تعرف على وصفة فطائر الطاسة السريعة والسهلة بطعم مميز لتناول وجبة فطور أو عشاء لا تُنسى! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فطائر الطاسة السريعة من المعجنات الخفيفة واللذيذة، والتي يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، وهي من الوصفات التي لا تحتاج إلى فرن، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لوجبة سريعة وسهلة في المنزل، ومميزة تقدم للأطفال والكبار في وجبات الفطار والعشاء، بجانب قيمتها الغذائية العالية.طريقة عمل فطائر الطاسة السريعة

تعتبر فطائر الطاسة

السريعة من الأطباق الشهية والمحبوبة التي تناسب جميع أوقات اليوم، سواء كانت للفطور، أو الوجبات الخفيفة خلال النهار، وتتميز هذه الفطائر بسهولة تحضيرها وسرعة إعدادها، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمضطرين للحصول على وجبة شهية في وقت قصير

.المكونات

كوب ونصف دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

ربع كوب زيت

كوب ماء دافئ. الحشوة

جبن أبيض

لحم مفروم

خضروات

لانشون

فراخ

سلامي

طريقة التحضير

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والملح.

أضيفي الزيت والماء الدافئ واعجني المكونات حتى تتكون عجينة متماسكة.

غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 10 دقائق.

قسمي العجينة إلى كرات متوسطة الحجم.

افردي كل كرة من العجينة إلى دائرة رقيقة.

ضعي الحشوة حسب الرغبة في منتصف الدائرة.

اثني الأطراف الخارجية من الدائرة على الحشوة.الحشوة.

سخني مقلاة على نار متوسطة.

ضعي الفطائر في المقلاة واتركيها حتى تصبح ذهبية اللون من الجانبين مثل فطائر البطاطس.

قدمي الفطائر ساخنة بجانب صوص الكاتشب.

فوائد فطائر الطاسة السريعة