انت الأن تتابع خبر سر نظافة الجدران بدون جهد: اكتشف خلطات منزلية فعالة لإزالة الدهون والبقع بسهولة وسرعة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر البقع والاتساخات على الجدران من الأمور التي تسبب انزعاجًا للعديد من ربات البيوت، وخاصة على جدران المطابخ، حيث تتراكم الدهون والزيوت بشكل مزعج، لذلك يتم تبحث الأمهات عن خلطات منزلية فعالة لتنظيف الجدران باستخدام وصفات بسيطة اقتصادية وغير مكلفة، لذا في هذا المقال سوف نتعرف على بعض الوصفات التي تساعد في التخلص من الدهون وكيفية تحضيرها بسهولة.استخدام الخل الأبيض لإزالة دهون الجدران

الخل الأبيض

من أكثر الوصفات الطبيعية لتنظيف الجدران والحوائط في وقت قصير وبدون جهد أو عناء، كل ما عليكى هو أن تمزجي الماء والخل الأبيض بنسب متساوية، ثم ضعيها في بخاخة ورشيها على الحائط، واتركيها لمدة 10 دقائق، ثم امسحيها بقطعة قماش مبللة بالماء الفاتر.استخدام الملح والليمون لتنظيف الحوائط من الشخابيط

استخدام الليمون والملح

يعد وسيلة فعالة لتنظيف الجدران، حيث يمكنك وضع كمية من الملح على اسفنجة ومسحها على الجدران، ثم رش الليمون على الحوائط باستخدام بخاخة ومسحها بشكل جيد بواسطة قماشة، بعد ذلك يتم تنظيف الجدران بالماء الفاتر لإزالة البقايا والأوساخ، هذه الطريقة تعتبر طريقة طبيعية وفعالة لتنظيف الجدران دون استخدام مواد كيميائية قاسية.

استخدام ملح الليمون والبيكنج

أن استخدام ملح الليمون والبيكنج صودا فعال جدآ في تنظيف الجدران من الاوساخ والشخابيط، كل ما عليكي هو وضع ملح الليمون على البيكنج صودا على إسفنجة الأطباق الخشنة ومسح الحائط بشكل دائري لعدم خربشة الدهانات، استخدمى هذه الوصفة على جزء صغير من الحائط للتأكد من عدم تأثيرها على الدهاناتاستخدام سائل الأطباق والخل

يمكنك أيضاً تنظيف الحوائط