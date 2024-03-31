انت الأن تتابع خبر بعد كشفه عن نوع السرطان.. الداعية وسيم يوسف يكشف السبب الرئيس الذي كان يمارسه وأدى إلى إصابته ويدعو الجميع للحذر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الداعية الإماراتي وسيم يوسف عن نوع السرطان الذي أصيب به، مؤكداً أنه من أخطر أنواع السرطانات، وقال وسيم يوسف في مقطع فيديو..

:" اتصل بي الطبيب أثناء ترتيبي للسفر، وقال أريدك في المكتب، فذهبت إليه، فقال لي دكتور أنت عندك سرطان ساركوما الخبيث، وهذا المرض من أندر أنواع السرطانات".

وأضاف:" ساركوما أصابني، لله الحمد وتمام المنة، وأسأل الله عز وجل أن لا يبتلي أحداً به لا عدو ولا صديق، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يقيكم شر هذه الأمراض".

وتابع:" انضممت الآن لجماعة محاربي السرطان، ولا أدري كم سيطول مكوثي في هذه الأرض، ولا أدري كم سأحيا، الذي أعلمه يقيناً أنني دخلت في معركة السرطان، وأخبث أنواع السرطانات، وأعلم أنه سينتصر في هذه المعركة وسينتصر انتصاراً قوياً، ولن يبقي ولن يذر".

واستطرد:" تأملت في الجانب المشرق، جميل أن يبعث الله عز وجل لك رسالة لكي تجهز رحالك، وحتى تستعد لأن تلقى الله، وأن تشد عضدك بالله"..