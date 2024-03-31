انت الأن تتابع خبر اتفرج رئيس المسجد الحرام يدعو عبر مكبرات الصوت كافة ضيوف الرحمن إلى التوقف فورا عن استخدام الهواتف والتقاط الصور(سبب صادم) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، قاصدي الحرمين الشريفين في العشر الأواخر من رمضان بالتعاون مع الجهات الأمنية، والالتزام بالتعليمات، وعدم التزاحم، واستشعار قدسية المكان، والتحلي بآدابه، واغتنام الأيام العشر، موصيًا الجميع بالتفرغ للعبادة، وعدم الانشغال بالهواتف المحمولة والتصوير.

وهنأ رئيس الشؤون الدينية المسلمين بمناسبة حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.