انت الأن تتابع خبر لن تخلعها بعد الآن.. الكشف عن أمراض مزمنة تنتقل عبر الأقدام، والعلماء يطالبون بلبس الجوارب فورا أثناء تجولنا بالمنزل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الدكتورة بريا بارثاساراثي، طبيبة الأقدام مع أخصائيي القدم والكاحل في منطقة وسط المحيط الأطلسي في سيلفر سبرينج بولاية ماريلاند، لمجلة "تايم": إن هناك "زيادة كبيرة" خلال السنوات القليلة الماضية في عدد الأشخاص الذين يعانون..

من آلام القدم، ويعود ذلك جزئيًّا إلى المشي حفاة في المنزل.

وأضافت: مع ذلك،ظ هناك طريقة بسيطة لتجنب الأوجاع والإجهاد، وحتى كسور الإجهاد "شقوق صغيرة في العظام، أو كسور شعرية"، وهي ارتداء الأحذية في الداخل.

وأكدت الدكتورة بارثاساراثي، وفق "روسيا اليوم": "أن هذا قد يحدث فرقًا كبيرًا".

من جهته أكّد الدكتور جاكي سوتيرا، طبيب الأقدام في مدينة نيويورك، أن الناس لا يميلون إلى إدراك مقدار الوقت الذي يقضونه في المشي حفاة على الأرضيات الصلبة أثناء تواجدهم في المنزل.

وتابع:

نظرًا لأن الأرضيات الصلبة لا توفر أي دعم أو امتصاص للصدمات، فإن التأثير يضرب وسادة القدم الدهنية، وهي الطبقة الرقيقة من الدهون الموجودة أسفل مقدمة القدم والكعب.

ويمكن أن يسبب الضغط المتكرر على القدم لأسابيع وأشهر التهابًا، ويؤدي في النهاية إلى مشاكل أكبرمثل التهاب اللفافة الأخمصية أو التهاب وتر أخيل "وتر العرقوب".

وأضافت بارثاساراثي: