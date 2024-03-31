انت الأن تتابع خبر اللغة الإنجليزية هي الشرط الوحيد.. آلاف الوظائف بالإمارات للشباب من كافة الدول العربية (قدموا الآن) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الإمارات العربية المتحدة من البلدان متعدد الثقافات والجنسيات، وتعمل العديد من الشركات والمؤسسات فيها بلغات متعددة. ومع ذلك، هناك بعض اللغات التي يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص في سوق العمل في الإمارات..

اللغات المطلوبة للعمل في الإمارات

وفيما يلي بعض اللغات المطلوبة أو المفضلة في بعض القطاعات:

العربية: العربية هي اللغة الرسمية في الإمارات العربية المتحدة، وتستخدم في جميع المجالات الحكومية والإدارية. إتقان اللغة العربية قد يكون ضروريًا للتفاعل مع الزملاء والعملاء المحليين.

الإنجليزية: الإنجليزية هي اللغة الأكثر استخدامًا في الأعمال التجارية والاتصالات الدولية في الإمارات. يفضل أن يكون لديك مستوى جيد في اللغة الإنجليزية للتعامل مع العملاء والشركاء الأجانب.

الهندية: نظرًا لكون الهنود يشكلون جزءًا كبيرًا من سكان الإمارات ويعملون في مختلف القطاعات، فإن معرفة اللغة الهندية يمكن أن تكون مفيدة بشكل كبير في التواصل مع هذه الجماعة.

الأوردو: الأوردو هي لغة شائعة بين المجتمع الباكستاني في الإمارات، ومعرفتها يمكن أن تكون مفيدة في التواصل مع الزملاء والعملاء الباكستانيين.

الصينية: نظرًا للعلاقات التجارية المتنامية بين الإمارات والصين، فإن معرفة اللغة الصينية قد تعزز فرص العمل في بعض القطاعات مثل التجارة والاستثمار.

الفرنسية والألمانية والإسبانية: قد تكون هذه اللغات مفيدة في بعض القطاعات مثل الضيافة والسياحة، حيث يزور العديد من السياح والمسافرون من البلدان الناطقة بهذه اللغات الإمارات.

يجب ملاحظة أن اللغات المطلوبة قد تختلف حسب المجال الوظيفي ومتطلبات الوظيفة المحددة. قد يتطلب بعض الوظائف معرفة لغات إضافية بناءً على العملاء أو الشركاء

إدارة الأعمال والتسويق: تهدف الإمارات إلى تطوير قطاع الأعمال وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وبالتالي تحتاج إلى محترفين في مجالات إدارة الأعمال والت

الهندسة

مبنى قيد الانشاء

تعتبر الهندسة من أكثر التخصصات حيوية وطلباً في جميع أسواق العمل بشكل عام وفي سوق العمل الإماراتي بشكل خاص، نظراً للمشاريع العديدة التي تحتضنها دولة الإمارات حيث كانت الهندسة من اكثر التخصصات المطلوبة في الامارات 2017 ولا تزال من أكثر التخصصات المطلوبة في الامارات 2023 وفي المستقبل؛ تحديداً في الفروع التالية:

هندسة البترول: تبدأ الرواتب من 10,000 – 20,500 درهم إماراتي شهرياً

الهندسة الميكانيكية: تتباين المرتبات بين 9,770 – 19,300 درهم إماراتي شهرياً

هندسة الطيران: تبدأ المرتبات من 13,800 – 28,300 درهم إماراتي شهرياً

الهندسة الكيميائية: تتراوح المرتبات بين 8,870 – 19,900 درهم إماراتي شهرياً

الهندسة الإلكترونية: تتراوح المرتبات حسب الخبرة ما بين 5,000 – 10,000 درهم إماراتي شهريًا

أشهر الشركات

إنماء للاستشارات الهندسية

إعمار الإمارات للاستشارات الهندسية

القصور للاستشارات الهندسية

شركة دبي للبترول

ألتران

بن غالب الهندسية

شركة الإنشاءات البترولية الوطنية

التدريب المهني

يعتبر التدريب المهني من أكثر القطاعات الحيوية في الدولة، إذ يترأس التدريب المهني قائمة التخصصات المطلوبة في سوق العمل في الامارات نظراً للحاجة الملحة لوجود فنيين قادرين على انجاز الأعمال المهنية واليدوية بأفضل صورة، بما يشمل الحدادة والنجارة وغيرها من المهن التي تمثل حجر أساس في العديد من المشاريع والشركات.

أما عن مرتبات قطاع التدريب المهني باعتباره من اكثر التخصصات المطلوبة داخل الامارات 2023 تتراوح بين 15,700 – 19,200 درهم إماراتي شهرياً.

أشهر الشركات:

شركة دبي للمقاولات

شركة عسلي للمقاولات

شركة الساحل للمقاولات

الرعاية الطبية

لا شك أن التخصصات الطبية المطلوبة في الامارات تشمل جميع المهام المتعلقة بالرعاية الطبية، فسواء كنت طبيباً، ممرضاً، أو معالجاً فيزيائياً ستجد لنفسك فرصة عمل في الإمارات، إذ تضم الدولة 180 مركزاً طبياً إلى جانب عدد هائل من العيادات الطبية.

ومن الجدير بالذكر أن رواتب قطاع التمريض باعتباره من اكثر التخصصات المطلوبة في الامارات تبدأ من 8,400 – 26,000 درهم إماراتي شهرياً، في حين تتراوح رواتب الطب العام كواحد من أكثر التخصصات الطبية المطلوبة في الامارات بين 16,800 – 70,000 درهم إماراتي شهرياً.

أشهر الشركات:

ميديكلينيك

فلوريدا للرعاية المنزلية

مستشفى يونيفرسال

ميدكير

المستشفى الأمريكي بدبي

سامية الرعاية المنزلية

البرمجة وعلم الحاسوب

لا يخفى على أحد، أن تخصصات البرمجة والحاسوب هي من اكثر التخصصات المطلوبة في الامارات وكافة أنحاء العالم، كما أن التطور المستمر في دولة الإمارات يتطلب العديد من الأشخاص ذوي الكفاءة في هذا المجال تحديداً.

إلى جانب مدينة دبي للإنترنت في دبي والتي تطمح لأن تكون وادي السيليكون في الشرق الأوسط ولذلك من المتوقع أن تصبح البرمجة من التخصصات المطلوبة في الامارات في المستقبل بشكل عام.

أما عن مرتبات أصحاب الاختصاص في مجال البرمجة والحاسوب، فتتراوح مابين 6,000 – 7,500 درهم شهرياً لمطور البرامج المبتدئ، وتصل إلى 10,500 درهم إماراتي شهرياً أو أكثر لمطور البرامج صاحب الخبرة .

أشهر الشركات:

كافي بناكينج سوفت وير

أبيت ديجيتال

سيج سوفت وير ميدل إيست

تبكو سوفت وير

مبرمج

المحتوى الرقمي

تُعد وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياة الجميع، الأمر الذي جعل المحتوى الرقمي سوقاً تجاريًّا وقوة هائلة لها تأثير لا يستهان به، وبحكم ذلك أصبح إنشاء المحتوى الرقمي من اكثر التخصصات المطلوبة في الامارات في المستقبل بشكل عام. ويبلغ متوسط الدخل للعامل في هذا المجال، حوالي 6,000 درهم إماراتي شهرياً ويمكن أن يزيد عن ذلك كلما زادت سنوات خبرته.

أشهر الشركات:

سفن جي ميديا

إم ايه جلوالتسويق الرقمي

لا يوجد شركة ناجحة لا تتمتع بفريق قوي متخصص في التسويق لعلامتها التجارية، فبالإضافة إلى أن التسويق واحداً من التخصصات الجامعية المطلوبة في الامارات هو أيضاً من أكثرها شمولية في مجال التوظيف نظراً لاحتوائه على العديد من المجالات، مثل: تحسين محركات البحث والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من مجالات التسويق، وفي ما يلي شرحاً بسيطاً لرواتب المختصين في

التسويق:

مدير المبيعات والتسويق: 8,500 – 15,000 درهم إماراتي شهريًا

أخصائي التسويق: 7,000 – 10,000 درهم إماراتي شهريًا

مدير التسويق الرقمي: 10,000 – 14,000 درهم إماراتي شهريًا

المختص في تحسين محركات البحث: 9,800 – 13,000 درهم إماراتي شهريًا

مدير وسائل التواصل الاجتماعي: 15,000 – 20,700 درهم إماراتي شهريًا

أشهر الشركات:

يونايتد اس اي او

أمانا أدفيرتايزنج

ديجيتال لينكس

اكسبت

التسويق الرقمي في الامارات

التجارة الإلكترونية

في ظل التطور الهائل للتجارة الإلكترونية، إلى جانب ضيق الوقت أو الرغبة في توفير المجهود، يلجأ العديد من الناس إلى التسوق عبر الإنترنت، مما أدى إلى جعل التجارة الإلكترونية إحدى أهم التخصصات المطلوبة في الإمارات 2023 ومن المتوقع أن يستمر الطلب عليه خلال السنوات المقبلة، لذا نجد أن الفئة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية تتقاضى رواتب جيدة في الإمارات، وسنبينها لك تالياً:

أخصائي التجارة الإلكترونية: 3,213 درهم إماراتي شهرياً في المتوسط

مدير التجارة الإلكترونية المبتدئ: ما بين 10,900 – 12,300 درهم إماراتي شهرياً،

مدير التجارة الإلكترونية المتمرس: ما بين 16,500 – 24,300 درهم إماراتي شهرياً.

أشهر الشركات:

متجر نمشي الإلكتروني

متجر دود الإلكتروني الصحافة الرقمية

التقدم للوظائف

اتجه العالم نحو الصحافة الرقمية منذ سنوات، وعلى ما يبدو أن المجلات والصحف الورقية في طريقها إلى الانقراض مع الوقت، لذا يكتسب هذا المجال أهمية بالغة في وقتنا الحالي ويحتل قائمة أهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل في الامارات وفي جميع أنحاء العالم. الرواتب في هذا المجال تختلف بحسب سنوات الخبرة؛ وسنبين لك بعضاً منها تالياً

المحرر: 7,000 – 8,800 درهم إماراتي شهرياً

المحرر الخبير: 11,700 – 17,400 درهم إماراتي شهرياً

المحاسبة

يعتبر القسم المالي من أهم الأقسام في أي مؤسسة، مما وفر وظائف عديدة برواتب مرتفعة في هذا المجال، فعلى سبيل المثال فئة الإداريين ذوي الخبرة العالية في مجال المحاسبة تتقاضى رواتب عالية جداً، إذ يتراوح راتب المدير المالي ما بين 32,000 – 107,000 درهم إماراتي شهرياً.

أشهر الشركات:

المركز الدولي للاستشارات وتدقيق الحسابات

أسعد عباس للاستشارات

اكستريم لخدمات للمحاسبة

موارد للاستشارات والخدمات المحاسبية والضريبية

القانون

يحظى تخصص القانون باحترام وأهمية بالغة في الإمارات العربية المتحدة، حيث تكمن أهميته في ضمان مباشرة الأعمال بشكل قانوني داخل الدولة وضمان حقوق جميع الأطراف، أما في ما يتعلق برواتب المختصين بالقانون ف تبدأ من 19,600 – 28,000 درهم إماراتي شهرياً ويمكن أن تزيد عن ذلك كلما زادت سنوات الخبرة.

أشهر الشركات:

بروكنسلت للمحاماة والاستشارات القانونية

دار الحقوق للاستشارات القانونية

أسبتيف للاستشارات القانونية

بروكنسلت للمحاماالتعليم

معلمة وطلاب

على عكس العديد من البلدان حول العالم، فرواتب العاملين في مجال التعليم في الإمارات، تعتبر مرضية جداً باعتباره من اكثر التخصصات المطلوبة في الامارات وتحديداً اللغتين العربية والإنجليزية، حيث تتراوح رواتب المعلمين بالإمارات ما بين 9,000 – 15,000 درهم إماراتي شهرياً.

أشهر المدارس:

مدرسة الشويفات الدولية الخاصة

برايتون كوليدج

مدرسة الإبداع العلمي الدولية

كراون الأمريكية الخاصة

مدارس الظفرة الخاصة

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي هو واحد من المجالات التي أصبح التطور فيها مفاجئًا وسريعًا بشكل لا يصدق، وهو واحد من التخصصات المطلوبة في الامارات 2023 بلا شك وخاصة بعد الوعد الحكومي بتطبيق الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعله من أهم التخصصات المطلوبة في الامارات في المستقبل بالتأكيد، إذ تبدأ رواتب العاملين بهذا المجال من 19,700 – 35,000 درهم إماراتي شهرياً.

أشهر الشركات:

تويرلو

آي بي إم

سيمنز

جوجل AI

الذكاء الاصطناعي في الامارات

تطوير الأعمال

لا يُكتب النجاح لأي كيان دون التطوير المستمر، وخاصة في دولة مثل الإمارات والتي تسعى دائماً للتطور ومواكبة كل جديد، لذا فإن كنت من المتمرسين في تطوير خطط العمل أو إدارة الفريق، فأنت واحد من أصحاب أكثر التخصصات المطلوبة في الامارات.

يتراوح راتب مساعد التطوير، على حسب الخبرة ما بين 9,500 – 16,000 درهم إماراتي شهرياً، بينما يبدأ راتب مدير تطوير الأعمال من 8,000 – 22,500 درهم إماراتي شهرياً،

أهم الشركات:

يونيكورن لاستشارات تطوير الاعمال

شركة تطوتطوير الأعمال

لا يُكتب النجاح لأي كيان دون التطوير المستمر، وخاصة في دولة مثل الإمارات والتي تسعى دائماً للتطور ومواكبة كل جديد، لذا فإن كنت من المتمرسين في تطوير خطط العمل أو إدارة الفريق، فأنت واحد من أصحاب أكثر التخصصات المطلوبة في الامارات.

يتراوح راتب مساعد التطوير، على حسب الخبرة ما بين 9,500 – 16,000 درهم إماراتي شهرياً، بينما يبدأ راتب مدير تطوير الأعمال من 8,000 – 22,500 درهم إماراتي شهرياً،

أهم الشركات:

يونيكورن لاستشارات تطوير الاعمال

شركة تطوير الاعمال المتعددة

جواب

الاسئلة الشائعة

ما هي الشهادات المطلوبة للعمل في الامارات؟

للباحثين عن فرص عمل في الإمارات، تعد الشهادات الجامعية من أهم المتطلبات. هذا ومن بين الشهادات المرغوبة: بكالوريوس، ماجستير، دراسات عليا، دبلوم سياحة، ودبلوم عالي.

ما هو التخصص الأكثر طلبًا في الامارات؟

وفقًا لأحدث الدراسات التي تظهر التوجه في الإمارات نحو طلب التخصصات في مجالات مثل البرمجة، المحاسبة، التمريض، التخصصات الهندسية وهندسة الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التسويق.

ما هي وظائف المستقبل في الامارات؟