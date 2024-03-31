انت الأن تتابع خبر عبقرية التوقعات ليلى عبد اللطيف توجه رسالة هامة للشعب اللبناني: "احذروا الكارثة في بداية إبريل"! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفلكية اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف ترند محرك البحث جوجل بعد أن كشفت عن توقعاتها الجديدة والتي كان للبنان فيها النصيب الأكبر.

وقعت ليلى عبد اللطيف

أن يشهد لبنان أمطاراً غزيرة تتسبب في فيضانات وأزمات، وأشارت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه التحديات قبل وقوع الكارثة. وتوقعت أيضاً أزمة في انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان وتأجيلات نتيجة الخلافات المسيحية بشأن اسم الرئيس. وألمحت إلى أن البطريرك الراعي قد يتخذ موقفاً صادماً لدفع جميع الأطراف لتحمل مسؤولياتهم الوطنية.

وفيما يتعلق بالمشاهد

القادمة للأمطار والعواصف التي ستغمر الشوارع اللبنانية، فإنها ستكون مشهداً طبيعياً في ظل تصاعد الأزمات والتحديات. وحذرت ليلى عبد اللطيف من ضرورة إيجاد حلول قبل وقوع الكارثة، خاصة خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وأشارت أيضاً

إلى أن أزمة انتخاب رئيس الجمهورية والخلافات المسيحية بشأن اسم الرئيس ستؤدي إلى انزعاج البطريرك الراعي، ومن الممكن أن يتخذ موقفاً صادماً يدفع الجميع لتحمل مسؤولياتهم الوطنية.

كما أكدت ليلى عبد اللطيف