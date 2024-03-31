انت الأن تتابع خبر اكتشاف مذهل! قهوة وبرتقال.. الجمع السحري الذي سيدهشك بنتائجه وتقول 'يا ليتني عرفته من قبل'! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - القهوة أحد أهم ماسكات البشرة كما يمكن إضافة الكثير من المكونات إليها. تستخدم القهوة لعمل سكريب لتقشير البشرة وتساعد القهوة في الحفاظ على البشرة نضرة وشابة وخالية من التجاعيد ومتألقة طوال الوقت، نتائج استخدام القهوة على البشرة مضمونة وليس لها أي أضرار.وصفة القهوة والبرتقال

سوف نقدم لكم وصفة القهوة على البرتقال

للحفاظ على البشرة ونضارتها. مكونات عمل سكراب القهوة بالبرتقال

عادة ما يكون غالي الثمن، أحيانا لا يعطي النتائج المرجوة، لذلك يمكن عمل سكريب القهوة بالبرتقال في المنزل بكل سهولة

وبمكونات متوفرة في كل بيت

مقدار 2 ملعقة صغيرة من القهوة.

قشر برتقال مطحون ثلاث ملاعق صغيرة.

كريم ترطيب بخلاصة القهوة.خطوات استخدام سكراب القهوة بالبرتقال على البشرة

يمكن إعداد سكرب القهوة بالبرتقال في المنزل بعدة خطوات وهي

توضع القهوة في الكنكة الخاصة بها ويتم تحضير القهوة السادة بدون سكر على نار هادئة جدًا.

تصفى القهوة وتترك لتبرد لمدة ربع ساعة ثم يضاف إليها قشور البرتقال المطحونة وتقلب جيدًا.

يوضع نصف كوب من عصير البرتقال الطازج وتقلب جميع المكونات.

يجب تعريض الجسم حمام بخار لتفتيح المسام حتى يتخلص الجسم من السيلوليت الموجود بالجسم.

يطبق السكرب على الجسم وخاصة في أماكن السيلوليت بحركات دائرية.