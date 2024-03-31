"الصدمة الكروية! البليهي يكسر الصمت ويفجر الجدل بموقفه الحازم بعد تعادل المنتخب السعودي... كل التفاصيل المثيرة تنكشف هنا!"

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رياض - احمد صلاح - تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب طاجيكستان بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب المركزي دوشنبه بطاجيكستان.
وسجل الأخضر هدفا ف الدقيقة 46
- عن طريق فراس البريكان، لكن منتخب طاجيكستان سجل هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.وانتهت مواجهة الأخضر ونظيره منتخب طاجيكستان بالتعادل 1-1 في الجولة الرابعة من الدور الثاني في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.
يذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم
- في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وإلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستانطوارئ في المملكة