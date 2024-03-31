انت الأن تتابع خبر مسنّة سعودية تفجر مفاجأة وتكشف عن عشبة جبارة تعيد اليك شبابك حتى ولو كنت بعمر السبعين! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثارت مسنة سعودية الكثير من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت سر جمالها ورشاقتها وتميزها رغم انها وصلت لسن كبير.

وقالت إن هناك عشبة سحرية رخيصة وفي متناول الجميع وهذا هو سبب محافظتها على جمالها، الأمر الذي فاجئ الجميع.

وأكدت أن السر وراء شابها الدائم هو بذور الكتان والتي تجعل البشرة شابة ونضرة وخالية من التجاعيد.

ما هي بذور الكتان؟

بذور الكتان هي بذور نبات الكتان، وهو نبات ينتمي إلى فصيلة الخبازية يزرع هذا النبات في المناطق المعتدلة والحارة من العالم، ويستخدم لإنتاج الألياف والزيوت.

بذور الكتان تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا 3، والتي تعد مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية. كما تحتوي على مضادات الأكسدة، والتي تحارب الجذور الحرة المسؤولة عن التلف الخلوي والشيخوخة.

بذور الكتان لها فوائد رائعة للبشرة، حيث تساعد في: