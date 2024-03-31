انت الأن تتابع خبر المنقذ للبشرية... تقنية بسيطة ذات قوة سماوية تحمي من الخرف والزهايمر! استرجع ذاكرتك بنشاط وحيوية عقلية متجددة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في هذا المقال، سنتحدث عن كيفية تحسين الذاكرة والحفاظ عليها خلال مرحلة البلوغ. يعد التدريب المعرفي المنتظم واحدًا من أفضل الطرق لتحسين الذاكرة والحفاظ عليها. وفقًا للبروفيسورة إيرينا روشينا، خبيرة في علم النفس العصبي وعلم النفس المرضي للنمو، يمكن أن يكون التدريب المعرفي مفيدًا جدًا في هذا الصدد.تقنية فيبوناتشي وتقنية فيثاغورس

تعتبر تقنية فيبوناتشي وتقنية فيثاغورس

من بين التقنيات الفعالة لتحسين الذاكرة. في تقنية فيبوناتشي، يتم قول سلسلة رقمية بين الشخص ونفسه، حيث يكون كل رقم جديد هو مجموع الأرقام السابقة. أما في تقنية فيثاغورس، فيجب أن نتذكر جميع الأحداث التي حدثت على مدار اليوم بالتفصيل في المساء دون الإخلال بتسلسلها.تمارين أخرى لتحسين الذاكرة

بالإضافة

إلى التقنيات المذكورة، هناك تمارين أخرى يمكن أن تساعد في تحسين الذاكرة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون الاحتساب الذهني وحل الكلمات المتقاطعة وألعاب أخرى مماثلة فعالة في هذا الصدد. كما يمكن أن يساعد تذكر تفاصيل أحداث من الحياة الماضية على تحسين الذاكرة.التدريب المعرفي المنتظم

يوصى بممارسة التدريب

المعرفي المنتظم لمدة 20-30 دقيقة يوميًا لتحسين الذاكرة والحفاظ عليها. يمكن أن يشمل التدريب المعرفي حل الألغاز وحل الألعاب العقلية وتذكر التفاصيل الهامة. من المهم أن يكون التدريب منتظمًا ومنظمًا للحصول على أفضل النتائج.الاهتمام بصحتك العامة لتحسين الذاكرة

تعتبر الاهتمام بصحتك العامة أمرًا هامًا للحفاظ على الذاكرة وتحسينها. يوصى بممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم وتناول الغذاء الصحي. كما يجب عليك تجنب التوتر والقلق الزائد، حيث يمكن أن يؤثران سلبًا على الذاكرة.

تحسين الذاكرة

باستخدام هذه النصائح والتقنيات، يمكنك تحسين الذاكرة والحفاظ عليها خلال مرحلة البلوغ. لا تنسى أن تكون منتظمًا في التدريب وأن تهتم بصحتك العامة. بالتوفيق!

فوائد تدريب الذاكرة في مرحلة الطفولة

توضح البروفيسورة روشينا أن الذاكرة هي وظيفة عقلية معقدة عليا، وتعتمد فعالية الحفظ على عدة أسباب، مثل حالة الصحة الجسدية والنفسية للشخص. ولذلك، فإن تدريب الذاكرة في مرحلة الطفولة يكتسب أهمية كبيرة، بالإضافة إلى الروتين اليومي الصحيح والنوم والتغذية المتوازنة.

يجب على الأطفال قراءة الكثير وإعادة سرد ما قرأوه، وكذلك الكتابة باليد ودراسة اللغات الأجنبية وتعلم وتذكر القصائد التي تعلموها بالفعل.

فوائد ممارسة التمارين الرياضية اليومية

تعتبر ممارسة التمارين الرياضية اليومية أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة العامة واللياقة البدنية. بالإضافة إلى الفوائد البدنية، تساعد التمارين الرياضية أيضًا في تعزيز الصحة العقلية والعاطفية.

تحسين اللياقة البدنية

تساعد التمارين الرياضية اليومية على تحسين اللياقة البدنية وزيادة قوة العضلات والمرونة. كما تساعد في تحسين القدرة على التحمل والتحكم في الوزن. وبالتالي، يمكن للأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية اليومية أن يشعروا بالنشاط والحيوية طوال اليوم.

تحسين الصحة العقلية والعاطفية

تساعد التمارين الرياضية اليومية في تحسين الصحة العقلية والعاطفية عن طريق تحسين مستويات الهرمونات السعيدة في الجسم مثل الإندورفين والسيروتونين.

كما تساعد في تقليل التوتر والقلق والاكتئاب وتعزيز الشعور بالسعادة والرضا.هل ترغب في ممارسة التمارين الرياضية اليومية بانتظام والاستفادة القصوى منها؟ إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في ذلك:

اختيار التمارين المناسبة

من الضروري اختيار التمارين التي تناسب قدراتك واهتماماتك. يمكنك اختيار التمارين القائمة على القوة مثل رفع الأثقال، أو التمارين الهوائية مثل الجري أو ركوب الدراجة، أو التمارين التي تعزز المرونة مثل اليوغا. اختيار التمارين المناسبة لك يساعد في الاستمرارية والحفاظ على الاندفاع.

تحديد جدول زمني

من الضروري تحديد جدول زمني مناسب لممارسة التمارين الرياضية اليومية وتحديد أيام محددة في الأسبوع للتمرين. يمكن أن يكون الصباح أو المساء أفضل وقت لممارسة التمارين وفقًا لجدولك اليومي وتفضيلاتك. تحديد جدول زمني يساعدك في تخصيص الوقت اللازم للتمارين وضمان أن تكون جزءًا من روتينك اليومي.

الاستمتاع بالتمارين