انت الأن تتابع خبر 6 أطعمة رئيسية يجب عليك تناولها في رمضان " تحميك من خطر الفشل الكلوي ".. و 6 أطعمة عليك تجنبها مهما كان هوسك بها ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عندما يتعلق الأمر بصحة الكلى، يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في دعم وظيفتها وتعزيز عملية الإصلاح، بعض الأطعمة التي يجب تضمينها وتجنبها لإصلاح الكلى بسرعة، وفي السطور القادمة نعرض لكم الأطعمة المناسبة لمرضى الكلى، وذلك وفقًا للتايمز ناو.

الأطعمة يجب تضمينها لصحة الكلى



الأطعمة منخفضة الفوسفور

مستويات عالية من الفوسفور يمكن أن تثقل كاهل الكلى، اختر الخيارات منخفضة الفوسفور مثل الفواكه الطازجة والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك.

الدهون الصحية

دمج مصادر الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور وزيت الزيتون. توفر هذه الدهون العناصر الغذائية الأساسية دون التحميل الزائد على الكلى.

الأطعمة منخفضة الصوديوم

الصوديوم الزائد يمكن أن يرفع ضغط الدم ويجهد الكلى. اختر الأعشاب الطازجة والتوابل وعصير الليمون للنكهة بدلًا من الملح.

الأطعمة الغنية بالألياف، تساعد الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وقد تقلل من خطر تلف الكلى.

بروتين عالي الجودة

اختر مصادر البروتين عالية الجودة مثل البيض والأسماك والدواجن والبروتينات النباتية مثل التوفو والبقوليات. توفر هذه الخيارات الأحماض الأمينية الأساسية دون تحميل الكلى بالنفايات الزائدة.

الأطعمة التي يجب تجنبها

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفوسفور

الحد أو تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفوسفور، مثل اللحوم المصنعة ومنتجات الألبان والمشروبات الغازية.

الأطعمة المصنعة

تحتوي الأطعمة المصنعة غالبًا على مستويات عالية من الصوديوم والمواد المضافة والمواد الحافظة، مما قد يؤدي إلى إجهاد الكلى. اختر الأطعمة الطازجة والكاملة كلما أمكن ذلك.

الأطعمة والمشروبات السكرية

الإفراط في تناول السكر يمكن أن يساهم في تلف الكلى وغيرها من المشاكل الصحية. تجنب الوجبات الخفيفة السكرية والحلويات والمشروبات السكرية.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم