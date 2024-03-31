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إليك 5 حيل ذكية وجديدة لقراءة رسائل تطبيقات الدردشة دون أن يعرف الطرف الآخر بذلك

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رياض - احمد صلاح - هل ترغب في قراءة رسائل ماسنجر دون إظهار علامة “تمّ العرض” للطرف الآخر؟ إليك 5 طرق ذكية للقيام بذلك:

1. وضع الطائرة:

  • قم بتفعيل وضع الطائرة على هاتفك.
  • افتح تطبيق ماسنجر واقرأ الرسائل.
  • أغلق تطبيق ماسنجر قبل إعادة تشغيل الإنترنت.
  • 2. إشعارات الهاتف:
  • تأكد من تفعيل إشعارات ماسنجر على هاتفك.
  • عندما تتلقى رسالة جديدة، ستظهر معاينة لها في شريط الإشعارات.
  • يمكنك قراءة المعاينة دون فتح التطبيق.

3. ماسنجر ويب:

  • استخدم ماسنجر ويب على متصفح الكمبيوتر.
  • اضغط على الصورة الشخصية للمرسل لعرض رسائله دون فتح المحادثة.

4. تطبيقات مساعدة:

  • هناك بعض التطبيقات التي تسمح لك بقراءة رسائل ماسنجر دون فتحها.
  • تأكد من موثوقية التطبيق قبل استخدامه.

5. إخفاء علامات القراءة:

  • يمكنك إخفاء علامات القراءة من إعدادات ماسنجر.
  • لن يتمكن الطرف الآخر من معرفة ما إذا كنت قد قرأت رسائله أم لا.
  • ملاحظة: قد لا تعمل بعض هذه الطرق مع جميع إصدارات ماسنجر. لذا تأكد من استخدام أحدث إصدار من التطبيق للحصول على أفضل النتائج.
  • مع هذه الحيل، يمكنك قراءة رسائل ماسنجر دون إظهار علامة “تمّ العرض” للطرف الآخر، مما يمنحك المزيد من التحكم في خصوصيتك.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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