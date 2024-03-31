انت الأن تتابع خبر إليك 5 حيل ذكية وجديدة لقراءة رسائل تطبيقات الدردشة دون أن يعرف الطرف الآخر بذلك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل ترغب في قراءة رسائل ماسنجر دون إظهار علامة “تمّ العرض” للطرف الآخر؟ إليك 5 طرق ذكية للقيام بذلك:

1. وضع الطائرة:

قم بتفعيل وضع الطائرة على هاتفك.

افتح تطبيق ماسنجر واقرأ الرسائل.

أغلق تطبيق ماسنجر قبل إعادة تشغيل الإنترنت.

2. إشعارات الهاتف:

تأكد من تفعيل إشعارات ماسنجر على هاتفك.

عندما تتلقى رسالة جديدة، ستظهر معاينة لها في شريط الإشعارات.

يمكنك قراءة المعاينة دون فتح التطبيق.

3. ماسنجر ويب:

استخدم ماسنجر ويب على متصفح الكمبيوتر.

اضغط على الصورة الشخصية للمرسل لعرض رسائله دون فتح المحادثة.

4. تطبيقات مساعدة:

هناك بعض التطبيقات التي تسمح لك بقراءة رسائل ماسنجر دون فتحها.

تأكد من موثوقية التطبيق قبل استخدامه.

5. إخفاء علامات القراءة: