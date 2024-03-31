انت الأن تتابع خبر إليك 5 حيل ذكية وجديدة لقراءة رسائل تطبيقات الدردشة دون أن يعرف الطرف الآخر بذلك والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هل ترغب في قراءة رسائل ماسنجر دون إظهار علامة “تمّ العرض” للطرف الآخر؟ إليك 5 طرق ذكية للقيام بذلك:
1. وضع الطائرة:
- قم بتفعيل وضع الطائرة على هاتفك.
- افتح تطبيق ماسنجر واقرأ الرسائل.
- أغلق تطبيق ماسنجر قبل إعادة تشغيل الإنترنت.
- 2. إشعارات الهاتف:
- تأكد من تفعيل إشعارات ماسنجر على هاتفك.
- عندما تتلقى رسالة جديدة، ستظهر معاينة لها في شريط الإشعارات.
- يمكنك قراءة المعاينة دون فتح التطبيق.
3. ماسنجر ويب:
- استخدم ماسنجر ويب على متصفح الكمبيوتر.
- اضغط على الصورة الشخصية للمرسل لعرض رسائله دون فتح المحادثة.
4. تطبيقات مساعدة:
- هناك بعض التطبيقات التي تسمح لك بقراءة رسائل ماسنجر دون فتحها.
- تأكد من موثوقية التطبيق قبل استخدامه.
5. إخفاء علامات القراءة:
- يمكنك إخفاء علامات القراءة من إعدادات ماسنجر.
- لن يتمكن الطرف الآخر من معرفة ما إذا كنت قد قرأت رسائله أم لا.
- ملاحظة: قد لا تعمل بعض هذه الطرق مع جميع إصدارات ماسنجر. لذا تأكد من استخدام أحدث إصدار من التطبيق للحصول على أفضل النتائج.
- مع هذه الحيل، يمكنك قراءة رسائل ماسنجر دون إظهار علامة “تمّ العرض” للطرف الآخر، مما يمنحك المزيد من التحكم في خصوصيتك.