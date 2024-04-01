انت الأن تتابع خبر الأرصاد الجوية تفاجئ سكان المغرب وتحدد بالوقت والساعة متى ستحدث الكارثة الطبيعية التي حذرت منها مراراً ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشير آخر مخرجات الخرائط الجوية في مركز "طقس العرب"، إلى استمرار تأثر المغرب بعاصفة نيلسون من عدم الاستقرار الجوي، تجلب الأمطار لبعض المناطق خاصة فترة المساء.

وتتوقع مديرية الأرصاد الجوية

تأثيرات عاصفة "نيلسون" اليوم وغدا ، وأن تشهد طنجة وتطوان وشفشاون والمناطق المجاورة لهم، تساقطات مطرية غزيرة، مصحوبة برياح قوية، مما قد يتسبب في حدوث فيضانات.

وبحسب المديرية

العامة للأرصاد الجوية، فإن مدن ومناطق شمال المغرب، هي التي سجلت أعلى معدلات التساقطات المطرية في المملكة المغربية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت طنجة 121 ملمتر، وشفشاون 110 ملمتر، والعرائش 42 ملمتر، ثم تطوان 33 ملمتر.

وتسببت الأمطار

العاصفية التي تأتي في إطار تأثيرات عاصفة "نيلسون" التي تشهد إسبانيا في الأيام الأخيرة، في حدوث فيضانات مائية كبيرة في مدينة طنجة، حيث غمرت المياه جل الشوارع في المدينة، وهو نفس الأمر حدث في مدينة تطوان التي غطت المياه ملتقيات الطرق في وسط المدينة وفي ضواحيها.

وشهدت العديد من المناطق