انت الأن تتابع خبر شابة سعودية شربت كوب واحد من منقوع لبان الذكر قبل السحور وبعد 7 أيام تفاجأت مما حدث لجسمها.. أحدث الدراسات العلمية كشفت السر؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعرف لبان الذكر بـ «اللبان الشحري» أو «الكندر»، وهو الصمغ المستخرج من لحاء شجرة اللبان التي تنمو في المناطق الجبلية من الهند، شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ويتم استخدامه أيضًا في الطب التقليدي.

ونصحت خبيرة التجميل الأردنية عليا المكارمة باستخدام منقوع لبان الدكر لمدة أسبوع قبل السحور للحصول علي وزن مثالى وكولاجين طبيعي للوجه.

فوائد شرب منقوع لبان الذكر قبل السحور

• شد الجلد المترهل.

•ملئ التجاعيد والخطوط التعبيرية.

• يساعد على مرونة البشرة.

• إعطاء نظارة وصفاء للبشرة.

• يعالج التشققات والخطوط لأنه يساعد على زيادة سرعة تجديد الخلايا.

• يحمي البشرة من الشيخوخة.

• يعالج الهالات السوداء والتجاعيد تحت العين.

• يعالج آثار الجروح والبقع البنية التي بالجلد.

• يعالج الدوالي والعروق الزرقاء.

• يفتح البشره بشكل ملحوظ لٲنه يعتبر كولاجين طبيعي ويعتبر كرتزون طبيعي .

• يملأ حفر الوجه.

• يساعد على زوال حبوب الشباب

• لكل مشاكل البشره.

طريقة الاستعمال:

ملعقتين لبان دكر

+كأس ماء مغلي.

الطريقة:

انقعي اللبان في الماء المغلي وغطيه ليلة كاملة بكرا راح تشوفي لون الماء تغير وصار مايل للابيض صفيه وحطيه الماء بعلبه زجاج واحتفظي فيه بالثلاجة.

طريقة الاستعمال:

خذي من المحلول الي طلعلك وحطيه على وجهك أو جسمك أي مكان تبي تعالجيه من أحد المشاكل الي ذكرناها فوق خليه من ربع ساعه الى ساعه واغسليه راح تلاحظي النتيجه بالاستمرار.

يستخدم اللبان الذكر من مئات السنين ويستخدم على نطاق واسع وبالأخص عند العرب، اللبان الذكر له فوائد عديدة منها التبيض حيث يستعمل كقناع فعال مبيض ومشد للبشرة ومعطر ومرطب، وقافل للمسامات الواسعة. كما يساعد على تحفيز الغدة الدرقية ويساعد في التخلص من الوزن الزائد.

وصفه لفقدان الوزن وشد ترهلات الجلد.

طريقة استخدامه للتخسيس:

ضعي ملعقة من لبان الذكر في وعاء به (ماء) ثم اسكبي عليه ماء مغلي ثم رجيه حتي يصبح لونه ابيض، ثم اتركيه فترة من الزمن لكى ينقع، بعد ذلك ضعيه في وعاء محكم الغلق و قبل كل وجبة يتم تصفيته واشربي منه نصف كوب.

المشكلة الوحيدة تكمن في طعمه حيث يميل إلى المرارة ولكن مع الوقت ستتعودين.

لبان الذكر له فوائد متعددة بخلاف التخسيس و تبيض الجسم بالكامل يعمل على شد الجلد، فبمساعدته سوف تفقدي الوزن بدون ترهلات (بطن مشدودة وأذرع مشدودة)، كما يعمل على تقوية عضلات القلب.

فوائد اللبان الذكر :