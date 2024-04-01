انت الأن تتابع خبر الشباب الأبدي: اكتشفي سحر زيت الزيتون والزبادي لتجديد الشباب واستعادة الحيوية في مناطق مهمة بالجسم حتى في سن 70 عامًا! تجربة مدهشة لن تصدقيها! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من خلال وصفة ممتازة تعد واحدة من بين الوصفات شديدة الانتشار والشيوع بين سيدات الخليج حيث أن لها أثر كبير في إمداد الشعر بالمظهر الانسيابي والمنسدل مع القضاء تماما على أي شكل من أشكال التجعد حيث تعد التركيبة خالية من أي مواد كيميائية كما تعتبر واحدة من أهم الخلطات سهلة التطبيق، وتعطي النتيجة على الشعر من الاستعمال الأول، فقط عليكِ تجربة تطبيق تلك الخلطة الطبيعية مرة واحدة، ولن تستغني عنها كروتين علاجي وتجميلي للشعر مهما بلغت درجة ضعفه وجفافه، فالتركيبة طبيعية وليس لها أي آثار جانبية وإليكم فيما يأتي أهم الخطوات وطريقة الإعداد. زيت الزيتون علي الزبادي هيرجعك شباب حتي لو سنك 70 سنهأفضل الخلطات الطبيعية والتي من الممكن لكل سيدة أن تقوم بتطبيقها فوق خصلات شعرها إن كنت تعاني من الضعف، وحالة الهيشان المستمرة للشعر، والجفاف، وضعف تواجد المغذيات لفروة الرأس، فتلك الوصفة ستعالج كل تلك المشكلات، هذا فضلا عن أثرها على مظهر الشعر إذ تعتبر من الخلطات القوية في تنعيم خصل الشعر وإعطائها المظهر اللامع والانسيابي، ومن خلال ما يلي سنوضح أثر تلك التركيبة على الشعر بعد اتطبق لها وإعدادها باستعمال المكونات التالية: مكونات وصفة زيت الزيتون والزبادي من أهم المكونات التي لا بد من تواجدها بالوصفة ما يلي في النقاط القادمة: كوب صغير لبن زبادي. ربع كوب من مكون زيت الزيتون. ملعقة من جل الصبار. ملعقة من زيت الخروع. طريقة التحضير للوصفة من الممكن أن تقومي باتباع الخطوات القادمة: قومي بإذابة مكون جل الصبار فوق حمام مائي. أضيفي له زيت الزيتون مع التقليب المستمر. نضع الزبادي وزيت الخروع ثم نقلب حتى نحصل على خليط ناعم سهل التطبيق على الشعر. لا بد من غسل الشعر قبل التطبيق. تجفيف الشعر تماما ثم غسله بالشامبو والماء الفاتر. من الممكن أن تطبق الوصفة مرة كل سبعة أيام وستلحظين النتيجة لشعر ناعم وبحيوية أأفضل

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